تكنولوجيا: سوني تبدأ الإنتاج المبدئي لسيارتها الكهربائية Afeela في مصنع هوندا بولاية أوهايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب سوني تدريجيًا من وضع سياراتها الكهربائية على الطرق، بعدما بدأت شريكتها هوندا مرحلة الإنتاج المبدئي لأول سيارة كهربائية للشركة. وسيُستخدم هذا الدفعة الأولى في المراحل النهائية من الاختبارات.

ظهرت سيارة Afeela 1 السيدان لأول مرة قبل أربع سنوات، لكن شكلها النهائي كُشف عنه في معرض CES 2025 للتقنية. وتخطط سوني لإطلاق السيارة في موطنها اليابان عام 2026.

تستهدف الشركة سوق السيارات الفاخرة عبر نسختين فقط: Origin بسعر 89,900 دولار و Signature بسعر 102,900 دولار. وقد فتحت الشركة باب الحجز المسبق مقابل رسوم قابلة للاسترداد قدرها 200 دولار، على أن تبدأ عمليات التسليم في ولاية كاليفورنيا منتصف عام 2026، مع التوسع لاحقًا إلى ولايات أخرى.



تتولى هوندا تجميع الوحدات المبدئية في مصنعها بمدينة إيست ليبرتي بولاية أوهايو الأمريكية. وبخلاف منافستها في سوق الهواتف شاومي، التي تمتلك مصانعها في الصين، اختارت سوني التعاون مع شركة تصنيع سيارات راسخة.

تعتمد Afeela 1 على نظام دفع ثنائي المحركات بقوة 480 حصان، وتحتوي على بطارية بسعة 91 كيلوواط/ساعة تمنح مدى يصل إلى 300 ميل لكل شحنة، مع قدرة شحن قصوى تبلغ 150 كيلوواط.

وفي وفاء لجذور الشركة في عالم الإلكترونيات، زودت سوني السيارة بـ 40 حساسًا، تشمل ليدار ورادار وأجهزة استشعار فوق صوتية وكاميرات تقليدية.

ويعتمد ذكاء السيارة على وحدة تحكم إلكترونية فائقة القوة، كما سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات الترفيه الخاصة بسوني عبر شاشة عريضة محاطة بمرايا جانبية رقمية.

