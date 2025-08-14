تكنولوجيا: متاجر أبل تبدأ قريبًا إصلاح أجهزة آيباد في الموقع بعد اتهامات بالاستغلال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام، اتهم عدد من مزوّدي خدمات الصيانة المستقلين شركة أبل بأنها تبيع قطع غيار أجهزة آيباد بأسعار مبالغ فيها، لدفع العملاء إلى شراء جهاز جديد بدلًا من إصلاح القديم.

فقد وصلت أسعار استبدال الكاميرات إلى 199 دولارًا، والشاشات إلى 749 دولارًا، ومنافذ USB-C إلى 250 دولارًا، وهو ما يجعل هذه المزاعم مفهومة.

وبحسب تقرير من iGeneration، لا تخطط أبل لخفض أسعار قطع الغيار، لكنها تستعد لتقديم إصلاحات أجهزة آيباد مباشرة داخل متاجرها، ما قد يجعل الخدمة أرخص نسبيًا. ففي السابق، كانت أبل ترسل الآيباد إلى مركز صيانة حتى لأبسط الإصلاحات.

أما الآن، فستتم عمليات الصيانة في المتجر نفسه. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخدمة في 30 متجرًا بحلول نهاية العام، على أن يتم توسيعها تدريجيًا لتشمل مواقع أخرى، مع بقاء تفاصيل أنواع الإصلاحات المتاحة غير واضحة حتى الآن.

هذا التغيير سيجعل الإصلاحات أسرع بكثير، وقد يساهم في تقليل التكاليف. فشركة أبل تفرض عادةً رسومًا ثابتة تعادل تكلفة الاستبدال الكامل، ثم تعيد للعملاء الفرق بعد تحديد التكلفة الفعلية للإصلاح.

على سبيل المثال، تبلغ تكلفة استبدال بطارية آيباد برو مقاس 11 بوصة نحو 199 دولارًا، بينما يضطر العملاء إلى دفع 999 دولارًا مقدمًا لأي إصلاح آخر تقوم به أبل مباشرة. وكما هو الحال مع أجهزة آيفون وماك، سيتمكن المستخدمون من الحصول على تقدير أدق لتكلفة إصلاح الآيباد قبل تقديم الطلب.

