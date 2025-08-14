علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هاتفي Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro يحصلان على ترقية كبيرة في كاميرا السيلفي

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: هاتفي Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro يحصلان على ترقية كبيرة في كاميرا السيلفي 1/2
  • تكنولوجيا: هاتفي Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro يحصلان على ترقية كبيرة في كاميرا السيلفي 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكون هواتف Xiaomi 16 و Xiaomi 16 Pro أول الأجهزة التي يتم إطلاقها بمعالج Snapdragon 8 Elite 2، وذلك قبل نهاية شهر سبتمبر.

ووفقًا لتسريب جديد من الصين، ستأتي الهواتف بكاميرا سيلفي جديدة محسّنة بشكل كبير، بدقة 50 ميجابكسل، ودعم لتصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع زاوية رؤية واسعة، بالإضافة إلى ميزة التركيز التلقائي التي لا تزال نادرة في الكاميرات الأمامية.

هذه الترقية ستعزز بشكل ملحوظ قدرات التصوير السيلفي في الجيل الجديد من هواتف شاومي مقارنة بالأجيال السابقة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية الرئيسية في Xiaomi 16، فستأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.3 بوصة، في حين ستحمل نسخة Pro نفس المواصفات لكن مع دعم “النطاق الديناميكي الفائق” وإضافة مستشعر ToF.

وبحسب تسريبات سابقة، سيحتوي Xiaomi 16 على بطارية بسعة 7,000 مللي أمبير، وشاشة OLED مسطحة بحجم 6.3 بوصة تقريبًا، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية واسعة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو 50 ميجابكسل قد تكون من نوع بيريسكوب.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا