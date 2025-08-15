انت الان تتابع خبر الصين تبتكر روبوتاً متعدد المهارات.. "الصرصور الإلكتروني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأطلق مبتكروه عليه اسم "الصرصور الإلكتروني"، ونُشرت تفاصيله في مجلة Nature Communications.

ويزن الروبوت الصغير أكثر بقليل من غرام واحد، ويبلغ طوله 2 سم فقط، ويمكنه التسلل إلى مساحات ضيقة والتحرك بسرعة ومهارة مذهلتين، إذ يقطع مسافة تعادل 4.8 مرة طول جسمه في ثانية واحدة، ويدور بزاوية 280 درجة في الثانية، وهي قدرات لم تتحقق سابقًا إلا للروبوتات الدقيقة متعددة المفاصل.



وقال البروفيسور بينغ باي من الجامعة: "الميزة الرئيسية لهذا الروبوت الدقيق، مقارنة بمثيلاته، هي قدرته على التحكم بدقة في شكل حركة الأطراف واتجاهها وزاوية انحراف مسارها، وذلك بمجرد ضبط تردد محرك واحد".بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ"الصرصور الإلكتروني" العمل كروبوت برمائي يتحرك على اليابسة وفي الماء، حيث تتحول أرجله الأربعة إلى مجاديف في البيئة المائية.ومن اللافت أنه يشبه نظيره الطبيعي في قوة التحمل، فتصميمه القابل للطي يسمح له بتحمل ضغط خارجي يصل إلى 60 كغ دون تلف.ويتيح "الروبوت-الصرصور" تطبيقات واسعة في مجالات مثل: عمليات البحث والإنقاذ، فحص خطوط الأنابيب، العمل في المساحات الضيقة والوعرة.ولكن أمام الباحثين تحديات تقنية يجب حلها قبل استخدامه عمليا.وأوضح الأستاذ المساعد وو ييتشوان أن البطارية الليثيوم-أيونية المثبتة على الروبوت توفر 20 دقيقة فقط من التشغيل، مما يحد إلى حد بعيد من فعاليته العملية.ويهدف الفريق في المستقبل إلى حل مشكلة البطارية، وإضافة حركات مثل القفز أو التحليق لمسافات قصيرة لتعزيز مرونة الروبوت في البيئات المعقدة وتوسيع مجالات استخدامه.