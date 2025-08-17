تكنولوجيا: هاتف Honor جديد بدعم 5G بسعر أقل من 100 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor عن هاتفها الجديد Play 10C الذي يجمع بين السعر المنخفض ودعم شبكات 5G، مع تصميم ملفت للانتباه. فقد غطّت الشركة الجهة الخلفية للهاتف بنمط مموج مميز، وأضافت دائرتين منفصلتين إحداهما للكاميرا والأخرى للفلاش.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة، ويبدأ سعره من نحو 78 دولارًا للنسخة الأساسية المزودة بـ 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين الداخلي. كما طرحت الشركة نسخًا أخرى بذاكرة 6 أو 8 جيجابايت، على أن تقدم النسخة الأعلى سعة تخزين مضاعفة تصل إلى 256 جيجابايت.

اعتمدت Honor في جميع الإصدارات على معالج MediaTek Dimensity 6300، الذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس واستخدام شريحتي اتصال.

أما الشاشة، فجاءت من نوع LCD بقياس 6.61 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، لكنها تكتفي بدقة 720 × 1604 بكسل، وهو ما يجعلها أقل حدة مقارنة بالهواتف المنافسة.

وفي ما يتعلق بالكاميرات، يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب كاميرا خلفية ثانية بدقة 5 ميجابكسل.

بينما جاءت البطارية بسعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير، مع دعم شحن بقدرة 15 واط. وحتى الآن، لم تكشف الشركة عن تفاصيل السعر أو توافر الهاتف في الأسواق خارج الصين.

المصدر