تكنولوجيا: شاومي تؤكد تغييرات جذرية قادمة في سلسلة Xiaomi 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق سلسلة Xiaomi 16 في الصين بنهاية سبتمبر المقبل، لتكون من أوائل الهواتف التي تعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2 الجديد.

وخلال الأشهر الماضية، ظهرت تسريبات تكشف تفاصيل أساسية عن الهواتف، إلا أن شاومي أكدت رسميًا أنها تخطط لإدخال “تغييرات كبيرة” على هذه السلسلة.

وكشف لو ويبينغ، رئيس الشركة، أن سلسلة Xiaomi 16 ستأتي بتغييرات واسعة مقارنة بهواتف Xiaomi 15 السابقة، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات ستشمل كلًا من تموضع المنتجات وتعريفها.

ورغم أنه لم يقدم تفاصيل دقيقة، إلا أن تصريحاته تتماشى مع التقارير السابقة التي تحدثت عن إعادة صياغة هوية السلسلة.

وبحسب ما يتداول، ستتكون السلسلة الجديدة من أربعة أجهزة، من بينها هاتف جديد كليًا هو Xiaomi 16 Pro Max، والذي يُعد بمثابة الوريث الروحي لهاتف Xiaomi 15 Pro.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيحصل على شاشة خلفية، بينما سيأتي Xiaomi 16 Pro هذه المرة بحجم أصغر وقدرات أقل من الإصدار السابق.

ومن المنتظر أن تحمل السلسلة تحسينات كبيرة على مستوى العتاد، تشمل بطاريات أكبر، وكاميرات مطورة، بالإضافة إلى تحسينات ملحوظة في الصوتيات على غرار ما قدمته شاومي في هاتف Redmi K80 Extreme Edition.

