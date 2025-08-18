تكنولوجيا: حل بديل لقياس الأكسجين في الدم يصل إلى Apple Watch في الوقت المناسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إصدار تحديث watchOS 11.6.1 إلى جانب iOS 18.6.1، نجحت أبل في إعادة ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم لمستخدمي Apple Watch Series 9 وSeries 10 وUltra 2 داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن الطريقة الجديدة أقل سهولة بعض الشيء، إذ تعتمد على معالجة البيانات وعرض النتائج عبر الآيفون بدلًا من الساعة نفسها، إلا أنها أعادت ميزة كانت قد أُزيلت تمامًا منذ أواخر 2023. وجاء التوقيت مناسبًا للغاية لصالح أبل.

فبفضل هذا الحل البديل، أصبح مالكو Apple Watch Series 8 وUltra 1 والأجيال الأقدم، الذين يفكرون في الترقية إلى Series 11 أو Ultra 3 المتوقع صدورهما هذا الخريف، يملكون سببًا أقل للتردد.

فقد كان الكثير من هؤلاء المستخدمين متخوفين من فقدان الميزة، بينما يثبت هذا التوجه أن أبل مستعدة للحفاظ على وظائفها الصحية دون الرضوخ لشركة Masimo.

وعلى نطاق أوسع، واجه قطاع الأجهزة القابلة للارتداء لدى أبل بعض التحديات، إذ أظهرت بيانات Counterpoint Research تراجع شحنات Apple Watch بنحو 19% على أساس سنوي خلال 2024.

وللتوضيح، كانت أبل قد أطلقت Apple Watch Ultra 2 في 2023، واكتفت في 2024 بطرح لون جديد فقط، بينما قدمت Series 10 شاشة أكبر وتصميمًا أنحف بعد ثلاث دورات بنفس الشكل السابق.

ورغم أن مشكلة قياس الأكسجين أثرت على المستخدمين داخل الولايات المتحدة فقط، فإن القلق من الترقية مع خسارة ميزة أساسية ظل حاضرًا، خصوصًا وأن الساعة تُعد أداة محورية في تتبع الصحة واللياقة.

ومع طرح هذا الحل قبل شهر واحد من الإعلان عن Series 11 وUltra 3، تكون أبل قد عالجت المخاوف بشكل شبه كامل وفي توقيت مثالي.

