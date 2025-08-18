تكنولوجيا: أسوس تطلق برنامج بيتا لنظام اندرويد 16 لهواتف ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أسوس برنامج بيتا لنظام اندرويد 16 لهواتف ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro، بعد أن أُطلقت هذه الهواتف مسبقًا بنظام اندرويد 15.

ورغم أن المنافسين يقدمون تحديثات متعددة، فقد وعدت أسوس بهذين التحديثين فقط لسلسلة الهواتف الرائدة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق برنامج بيتا لنظام اندرويد 16 لهاتف Zenfone 12 Ultra.

يشمل برنامج البيتا ROG Phone 9 وROG Phone 9 Pro فقط، ولا يشمل إصدار ROG Phone 9 FE الذي أُطلق في فبراير، والذي سيحصل أيضًا على تحديثين فقط. ويشكل اندرويد 16 أول تحديث من الاثنين، فيما يُتوقع أن يصدر اندرويد 17 في العام المقبل.

للانضمام إلى برنامج البيتا، افتح تطبيق الإعدادات، ثم اختر النظام، وبعدها تحديث النظام. اضغط على أيقونة الترس في أعلى الزاوية اليمنى واختر “الانضمام إلى برنامج معاينة اندرويد”، وافق بعد قراءة الإشعار وسياسة الخصوصية، ثم اتبع التعليمات المتبقية.

ويجب أن تضع في اعتبارك أن هذا الإصدار تجريبي، ومن المتوقع وجود أخطاء قد تكون بسيطة أو كبيرة. كما كشفت أسوس أنه لا توجد إمكانية للرجوع إلى نسخة مستقرة من النظام، لذا ستبقى على نسخة المعاينة حتى إصدار النسخة النهائية من اندرويد 16، ولم تُحدد الشركة مدة استمرار برنامج البيتا.

