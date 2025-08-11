تغيير جذري لقطار الحرمين السريع ومفاجأة جديدة من مؤسسة سار

أعلنت مؤسسة السكك الحديد السعودية "سار" عن تغيير جذري لقطار الحرمين السريع الذي يبلغ طوله 453 كيلومتراً، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمر عبر جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وأوضحت المؤسسة أن التغيير الجديد يتمثل بإضافة أسطول جديد من القطارات عبارة عن 20 قطاراً جديد ومزودين بأحدث وسائل الرفاهية والتقنية الحديثة.

وأضافت "سار" أن الأسطول الجديد سوف يسهم في تعزيز التوسع التشغيلي والتطوير الاستراتيجي لقطار الحرمين السريع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قطار الحرمين السريع.. أسطول ضخم وخدمات متميزة

يعد قطار الحرمين السريع من أهم مشاريع النقل التي تخدم المواطنين السعوديين وتخدم ضيوف الرحمن وتسهل عليهم التنقل بين المشاعر في مكة المكرمة والمدينة المنورة بكل يسر وسهولة، وينقل خط الحرمين السريع ملايين المسافرين كل عام، خصوصاًَ خلال موسم الحج والعمرة، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم أهم المعلومات عن قطار الحرمين السريع، وهي كالآتي:

- يبلغ طول قطار الحرمين السريع 453 كيلومتراً، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمر عبر جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

- يبلغ حجم الأسطول الحالي 35 قطاراً طراز تالغو 350 اس آر أو، الذي تصل سرعته إلى نحو 300 كيلومتر في الساعة، وبعد إضافة القطارات الجديدة سوف يصبح حجم الأسطول 55 قطاراً.

- يحتوي كل قطار على 13 مقطورة، ومقطورة لتناول الطعام، بسعة تبلغ 417 مقعداً، منها 113 مقعداً لدرجة الأعمال، و304 مقاعد للدرجة السياحية.

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع بدأت المحاولات التجريبية لتشغيلة في شهر ديسمبر عام 2017، وفي أكتوبر 2018 تم تشغيله بشكل رسمي.