بقرار رسمي من وزير الداخلية.. الكويت تفتح أبوابها لجميع الجنسيات العربية بدون تأشيرة مسبقة ابتداءً من اليوم

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز وتنمية القطاع السياحي، أعلنت الكويت عن قرار جديد يسمح لجميع الأجانب المقيمين في دول الخليج بالدخول إلى أرضها بدون تأشيرة مسبقة، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم إلى أحد المنافذ الكويتية.

الكويت تفتح أبوابها لجميع الجنسيات العربية

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم، قراراً جديداً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، يسمح بدخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد، بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة.

ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الصادرة اليوم، على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 114 / 2024، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ويشترط القرار أن يكون الأجنبي الراغب بزيارة الكويت لدية إقامة سارة الصلاحية في أي دولة خليجية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ووفقًا للقرار الجديد فإن من تنطبق عليه هذه الشروط يمكنه الدخول إلى الكويت بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة.

ويمثل هذا القرار فرصة كبيرة للأجانب المقيمين في دول الخليج الراغبين في زيارة الكويت بهدف السياحة والاستمتاع بأجوائها الجميلة والأماكن السياحية والمعالم التاريخية فيها.