كم كان عمر الملك محمد السادس عندما تولى الحكم؟ معلومات تاريخية عن تولي الحكم في المغرب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الملك محمد السادس هو واحد من بين أشهر زعماء المغرب حيث تمكن الملك محمد من تولى الحكم وهو في سن صغير ولكن على الرغم من هذا تمكن من حصد العديد من النجاحات التي خلدت اسمه في التاريخ ولكن حتى الآن البعض لا يعرف عمر الملك محمد عندما تولى الحكم، ولهذا سوف نتعرف من خلال موقعنا الخليج 365 عن التفاصيل الكاملة.

كم كان عمر الملك محمد السادس عندما تولى الحكم؟

اعتلى الملك محمد بن الحسن محمد السادس عرش المملكة المغربية في يوم 23 يوليو 1999 وهذا يعنى أنه كان في عمر 36 عامًا، وقد تولى الحكم مباشرة بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني وتلقى البيعة بصفته أمير المؤمنين بقاعة العرش في القصر الملكي بالرباط وفي يوم 30 تموز 1999 ألقي الملك محمد السادس أول خطاب للعرش واعتمد هذا التاريخ رسميًا للاحتفال بعيد العرش.

من هو الملك محمد السادس

هو محمد بن الحسن ملك دولة المغرب الحالي ولد في الرباط عاصمة المغرب في تاريخ 21 من شهر أغسطس عام 1963 وكان يتولى مسؤوليات عديدة لمساندة والده منذ أن تم تمثيله في المناسبات الرسمية ليكون ولي العهد وهذا إلى أن تمكن من تولي العرش بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه ليحكم دولة المغرب بعده.

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الحياة العائلية للملك محمد السادس

تم إقامة الاحتفالات الملكية أيام 12 و13 و14 من شهر تموز عام 2002م في القصر الملكي في الرباط احتفاءً بعقد قران الملك محمد السادس على صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة سلمى يوم 21 آذار 2002م، فيما قد رزقهم الله بعدها في 8 أيّار من عام 2003م بولي العهد الأمير الحسن بالقصر الملكي في الرباط، أمّا شهر شباط من عام 2007م م فقد شهد ولادة الأميرة للا خديجة في القصر نفسه.

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أبرز القضايا التي اهتمّ بها الملك محمد السادس

اهتم الملك محمد السادس بالعديد من القضايا الهامة التي ترهق الشعب وهذا ظهر جليًا في خطاباته الرسمية وأعماله ومن بين أبرز القضايا التي اهتم بها هي:

البطالة.

حقوق الإنسان والحرية العامة.

القضاء.

استطاع الملك محمد السادس منذ أن تولى الحكم من أن يهتم بالعديد من القضايا التي تؤرق الشعب وهذا من أجل تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير الراحة التامة لهم، وهذه القضايا تمكن بالفعل من القضاء عليها بعد النظر إليها مباشرة ما جعل اسمه يبرز في التاريخ.