قافلة الحياة الاستشارية تقدم خدماتها لـ 402 مراجع في مستشفى ظلم العام من تجمّع الطائف الصحي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قدمت قافلة الحياة الاستشارية التطوعية، التي تضم نخبة من الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من تجمع الطائف الصحي، خدماتها العلاجية والاستشارية لـ 402 مراجع في مستشفى ظلم العام، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز وصول الخدمات الطبية المتقدمة إلى سكان المنطقة وتخفيف عناء السفر عنهم.

تنوع التخصصات المشاركة

وشارك في القافلة 16 استشاريًا من تخصصات متعددة شملت: الباطنة، والأطفال، والمسالك البولية، والعيون، والأنف والأذن والحنجرة، والطب النفسي، والسكري والقدم السكري، والنساء والولادة، وأمراض الكلى، والعظام، والجلدية، إضافة إلى فريق الجراحة العامة والتخدير.

تسهيل الحصول على الخدمات الطبية

وحرصت إدارة المستشفى على تسخير جميع إمكاناتها لتنظيم استقبال المراجعين وتسهيل حصولهم على الخدمات، مع دعم أقسام الاستقبال والمختبر والأشعة والطواقم التمريضية بالكوادر التطوعية لضمان انسيابية العمل وتقليل أوقات الانتظار.

نجاحات القافلة التطوعية

خلال الزيارة، أُجريت ثلاث عمليات جراحية ناجحة، إلى جانب تنفيذ 76 تحليلاً مخبريًا، وتقديم خدمات قسم الأشعة لـ 34 حالة.

تقدير الجهود

أعرب عدد من أهالي مركز ظلم عن شكرهم لتجمع الطائف الصحي ومستشفى ظلم العام والاستشاريين المشاركين في القافلة التطوعية على هذه المبادرة النوعية. وفي ختام الزيارة، كرّم مدير مستشفى ظلم العام أعضاء القافلة، مقدمًا لهم الشكر على جهودهم الكبيرة في خدمة المراجعين.

دعم المبادرة

جاء تنظيم هذه القافلة بدعم من تجمع الطائف الصحي، وبرعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، وجمعية أصدقاء المرضى بالطائف (أعوان)، ووقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية، في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تقديم خدمات صحية نوعية لسكان المناطق البعيدة وتعزيز دور العمل التطوعي في القطاع الصحي.