تواصل مركز الملك سلمان للإغاثة مشاريع إنسانية في 6 دول لدعم الصحة والغذاء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية في عدد من الدول خلال الأيام الماضية. تشمل هذه الدول أفغانستان، الأردن، السودان، اليمن، سوريا، ولبنان. تأتي هذه المشاريع في إطار جهود المركز لدعم الأمن الغذائي والصحي والإغاثي للفئات المحتاجة واللاجئة.

في أفغانستان، وزّع المركز 595 سلة غذائية في ولاية هرات، استفاد منها 3,570 فردًا عائدين من إيران. وفي الأردن، قدم المركز قسائم غذائية لـ1,030 أسرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف في عدة محافظات.

وفي السودان، وزّع المركز 1,030 سلة غذائية على الأسر النازحة والأكثر احتياجًا في محلية سنجة بولاية سنار. أما في اليمن، فقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في سيئون خدماته لـ666 مستفيدًا خلال شهر يوليو 2025.

وفي سوريا، وزّع المركز 698 قطعة بطانية للنازحين في محافظة درعا، استفاد منها 349 أسرة. أما في لبنان، قدّم المركز 743 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقة البقاع.

تأتي هذه المشاريع في إطار الدور الإنساني والإغاثي المستمر الذي يقوم به مركز الملك سلمان لتقديم الدعم للشعوب الشقيقة وتخفيف معاناتهم في مختلف الأزمات.