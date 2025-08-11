موقع التسجيل في منحة البطالة إلكترونيا.. خطوات التسجيل والشروط المطلوبة 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موقع التسجيل في منحة البطالة إلكترونيا وخطوات التسجيل الحصرية، فقد أوضحت الحكومة الجزائرية مبادرة جديدة لتجديد منحة البطالة، كونها واحدة من أهم البرامج المُقدمة لدعم العاطلين عن العمل، والتي تستهدف مساعدتهم للبحث عن فرص أو تحسين مستويات معيشتهم ليتسنى لهم الحصول على وظيفة مناسبة لهم؛ لهذا عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض التفاصيل.

موقع التسجيل في منحة البطالة إلكترونيا

توفر الحكومة في الجزائر نظامًا رقميًا يُمكن كل شخص مؤهل من التسجيل في منحة البطالة عبر الإنترنت بواسطة منصة الوكالة الوطنية للتشغيل، وجاءت خطوات التسجيل إلكترونيًا على النحو التالي:

الدخول إلى موقع منحة البطالة “من هُنا” مباشرةً. إنشاء حساب جديد للمستخدم بإدخال البيانات الأساسية (الاسم الكامل – العنوان – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني). إضافة المعلومات الشخصية بشكل دقيق (رقم بطاقة التعريف الوطنية – شهادة إثبات البطالة – مستندات الخدمة الوطنية). إرفاق المستندات المطلوبة، والتحقق من البيانات قبل النقر على زر “إرسال الطلب”.

الشروط المطلوبة للتسجيل وتجديد منحة البطالة

تُحدد الوكالة الوطنية للتشغيل بعض الشروط والضوابط من أجل التسجيل وتجديد منحة البطالة، وهذا لضمان حقهم في الدعم المُقدم من هذه المنحة، وتأتي الضوابط على النحو الآتي:

امتلاك الجنسية الجزائرية.

عدم الاستفادة من أي برامج حكومية سابقة.

عدم وجود أي مصدر دخل.

إرفاق المستندات المطلوبة والتحقق من صلاحيتها.

الإقامة الدائمة داخل أراضي الجزائر.

ألا يقل عُمر المتقدم عن الـ 19 عامًا ولا يزيد عن الـ 40 عامًا.

تقديم الطلب إلكترونيًا.

ألا يكون الزوج أو الزوجة مستفيدًا من أي دخل أجري أو للحساب الخاص.

عدم الاستفادة من الصندوق الوطني للتقاعد.

أن يكون طالب عمل لأول مرة، ولا يزاول أي دراسة في الجامعة أو في مركز تكوين مهني.

الموافقة على شروط الحصول على المنحة المدرجة.

تفادي تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الدعم دون حق.

تظهر منحة البطالة كواحدة من مساعدات الحكومة الجزائرية المالية للشباب الذين يبحثون عن عمل ممن لم يسبق لهم الحصول على أي دعم حكومي سابق، والغرض منها إدماجهم بشكل تدريجي في الاقتصاد الوطني عبر برامج التشغيل والتكوين.