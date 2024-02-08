"أمنية" تدخل السعادة على قلوب 217 طفلاً وطفلة في الأردن خلال 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية"، عن تحقيقها أمنيات 217 طفلاً وطفلة من المُصابين بأمراض السرطان المُختلفة خلال عام 2023، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان.

وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية، بالشكر والتقدير إلى إدارة مؤسسة الحسين للسرطان والأطباء والعاملين في مركز الحسين للسرطان الذي يُعدّ واحداّ من المراكز الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان، ومُساهماتهم الكبيرة في إدخال السعادة على قلوب الأطفال من ذوي الحالات الخطيرة، وإضاءة شمعة الأمل في قلوب عائلاتهم.

وأضاف: "نفتخر بشراكتنا الإنسانية مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان التي بدأت منذ عام 2014، ونتطلّع قدماً إلى الاستمرار في هذا التعاون المثمر الذي ينعكس بشكل إيجابي مُباشر على الأطفال المُصابين بأمراض السرطان التي تُهدّد حياتهم".

جدير بالذكر أن أمنيات الأطفال تنوّعت ما بين الحصول على أحدث الأجهزة والألعاب الإلكترونية، وغرف النوم، والدراجات الهوائية، وكاميرات التصوير الحديثة، إضافة إلى أمنيات الحصول على بيانو، ومنزل ألعاب، وحضور دروس خاصّة في تعلم الرسم.