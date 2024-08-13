الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: ماضون في تمكين شبابنا.. رهان الوطن وقاطرة التنمية الحقيقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الدور الملقى على عاتق الشباب في صناعة المستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «اليوم الدولي للشباب مناسبة نحتفي خلالها بالدور المهم للشباب في بناء مستقبل أفضل لبلدنا والعالم».

وأكد سموه أن «الشباب بطموحهم وعزيمتهم يؤدون دوراً محورياً في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع»، مضيفاً سموه أن «دولة الإمارات ماضية في الاستثمار في الشباب وتمكينهم لدفع عجلة النمو في بلدنا».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الشباب رهان الوطن ووقود المستقبل وقاطرة التنمية الحقيقية.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «الشباب رهان الوطن.. وقود المستقبل.. قاطرة التنمية الحقيقية.. بهمتهم تعلو الأوطان.. ويزدهر البنيان.. وترقى حياة الإنسان.. بهم نفاخر العالم.. ولهم نسلّم الراية».