رئيس الدولة: الإمارات تدعم التنمية والسلام إقليمياً ودولياً

ابوظبي - سيف اليزيد - قازان (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أعمال القمة الـ16 لقادة دول مجموعة «بريكس» التي افتتحها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في مدينة قازان الروسية، وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة «بريكس».

وتعقد القمة التي ترأسها روسيا في دورة هذا العام تحت شعار «التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، بمشاركة قادة عدد من دول المجموعة ورؤساء حكوماتها، بجانب ممثلي الدول المدعوة، وعدد من المنظمات الدولية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «سعدت اليوم بالمشاركة في قمة مجموعة (بريكس) في مدينة قازان الروسية. دولة الإمارات تدعم العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والسلام إقليمياً ودولياً، ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة، ومن خلال عضويتها في المجموعة تعمل الدولة مع باقي الدول الأعضاء على تحقيق هذه الأهداف لمصلحة الجميع».

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق إلى المركز الدولي للمعارض «إكسبو قازان»، مقر عقد القمة، والتقطت لسموه والقادة المشاركين الصور الجماعية.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.