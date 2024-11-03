حمدان بن محمد: مشاريع البنية التحتية ستتسارع في المرحلة المقبلة من أجل دبي وأهلها

ابوظبي - سيف اليزيد - اطلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال زيارته لمقر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية للفترة 2024-2027، بتكلفة 16 مليار درهم، والتي تتضمن تنفيذ 22 مشروعاً.. كما اطّلع سموه على جانب من مبادرات الهيئة في مجال النقل الجماعي والمشترك والتي تستهدف تعزيز مستويات الكفاءة وجودة الخدمات لأكثر من 2.2 مليون راكب يومياً.

وأكد سموه أن مشاريع البنية التحتية ستتسارع في المرحلة المقبلة من أجل دبي وأهلها.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس:"خلال زيارتي لمقر هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اطّلعت على خطة تطوير محاور الطرق الرئيسية للفترة 2024-2027 بتكلفة 16 مليار درهم والتي تتضمن تنفيذ 22 مشروعاً، كما اطّلعت على جانب من مبادرات الهيئة في مجال النقل الجماعي والمشترك والتي تستهدف تعزيز مستويات الكفاءة وجودة الخدمات لأكثر من 2.2 مليون راكب يومياً.

وأكد سموه:"بالتزامن مع الذكرى العاشرة لترام دبي، وجهنا الهيئة بدراسة تنفيذ مشروع "ترام بلا سكة" في 8 مواقع في الإمارة، وهو نظام ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية. بقيادة الأخ مطر الطاير".

وأشار سموه إلى أن، هيئة الطرق والمواصلات، تواصل تقديم نموذج عالمي في توفير حلول النقل الجماعي المستدام وتطوير بنية تحتية رائدة عالمياً، مع التزام كامل بدعم الكفاءات الوطنية وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي.

وأضاف سموه:"نشكر جهودهم، ونؤكد أن وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية ستتسارع في المرحلة المقبلة من أجل دبي وأهلها".