الامارات | 300 طفل يستفيدون من «عيادة الأمل» المجانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت «دبي الصحية» النسخة الثانية من مبادرة «عيادة الأمل» الخيرية، في مستشفى الجليلة للأطفال، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأطفال غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الطبية.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من «عيادة الأمل»، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، ودعماً لأهداف «عام المجتمع»، الذي يجسّد رؤية القيادة الرشيدة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، كما تأتي «عيادة الأمل» في إطار جهود «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان، وذلك من خلال ترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني، عبر توفير الفحوص الطبية المجانية، ودعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، من خلال مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لدبي الصحية، وذلك في إطار عهدها «المريض أولاً».

وشاركت في المبادرة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، حيث وزعت هدايا على الأطفال، إلى جانب مشاركة الشخصيتين الكرتونيتين المحبوبتين (سالم) و(سلامة)، حيث تفاعل معهما الأطفال في تجربة مملوءة بالبهجة والسعادة، كذلك أسهمت مؤسسة الإمارات للآداب في المبادرة بتنظيم فعاليات قراءة وتثقيف للأطفال.

وفي هذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر شريف: «إن تنظيم مبادرة (عيادة الأمل) للعام الثاني يعكس التزامنا في (دبي الصحية) بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة للأطفال غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الطبية، بما ينسجم مع قيم العطاء التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومتنا الصحية. كما أن تنظيم هذه المبادرة تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني يأتي استلهاماً لرؤية الآباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة، التي جعلت من العمل الخيري والإنساني نهجاً مستداماً يسهم في تحسين حياة المرضى، ومنحهم الأمل في حياة أفضل».

وأضاف: «نشكر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومؤسسة الإمارات للآداب، وجميع المتطوعين من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وطلبة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، على جهودهم في إنجاح المبادرة، وإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال. مستمرون في تطوير مبادراتنا الخيرية والإنسانية، ونسعى إلى توسيع نطاق المستفيدين منها، تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لقيم التعاضد والتكافل المجتمعي».

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال ومستشفى لطيفة، الدكتور محمد العوضي: «فخورون بما حققته المبادرة من نجاح لافت خلال نسختها الثانية، حيث وفرت خدمات الرعاية الطبية لـ300 طفل من غير القادرين على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في أكثر من 20 تخصصاً طبياً، مسجلة زيادة بنسبة 20%، مقارنة بالعام الماضي، كما شملت المبادرة تقديم المتابعة الطبية لـ45 طفلاً من المستفيدين في النسخة الأولى، ممن خضعوا لبرامج علاجية طويلة المدى».

وتابع: «نثمن جهود الفريق المشارك في إنجاح المبادرة، حيث شهدت مشاركة 100 متطوع من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، إلى جانب طلاب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وقد أسهموا جميعاً في تقديم الرعاية الصحية للأطفال، تأكيداً على رسالة دبي الصحية النبيلة في دعم العمل الخيري، وتعزيز المسؤولية المجتمعية».

تخصصات طبية

وفرت مبادرة «عيادة الأمل» خدمات رعاية صحية تخصصية للأطفال على مدار يوم كامل، شملت أكثر من 20 تخصصاً طبياً، أبرزها: طب الأطفال العام، الغدد الصماء، الأمراض الوراثية والجينية، الحساسية والمناعة، الكُلى، الأعصاب، الطب النفسي، جراحة العظام، الأمراض المعدية، الجهاز الهضمي، طب الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الأطفال، طب التجميل للأطفال.

. 100 متطوّع من الأطباء والممرضين وطلبة الطب شاركوا في المبادرة.

. %20 زيادة في الخدمات التخصصية مقارنة بالعام الماضي