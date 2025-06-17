الامارات | الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف "يليواتا" في نيجيريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف منطقة "يليواتا" بولاية بينو في نيجيريا وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 150 من المدنيين الأبرياء.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم والجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.