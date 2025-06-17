الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف "يليواتا" في نيجيريا

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف "يليواتا" في نيجيريا 1/2
  • الامارات | الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف "يليواتا" في نيجيريا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف "يليواتا" في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف منطقة "يليواتا" بولاية بينو في نيجيريا وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 150 من المدنيين الأبرياء.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال التطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم والجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements