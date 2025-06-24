«إيدج» تحصل على جائزة «أفضل شركة للعمل»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حازت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، الجائزة الذهبية في فئة «أفضل شركة للعمل - الشركات الكبرى»، في حفل جوائز سعادة الموظفين 2025، التي تكرم الشركات وخبراء الموارد البشرية الذين يعززون السعادة والرفاهية في مكان العمل. وتجسد الجائزة التزام «إيدج» الراسخ بالممارسات المثلى للموارد البشرية ورضا الموظفين والابتكار المستمر.

وقالت سناء الضاومي، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في «إيدج»: «نحن ملتزمون بمواصلة السعي إلى التميز في الموارد البشرية، وهو ما يسهم في تعزيز نجاحاتنا، وتأتي هذه الجائزة تقديراً لكل عضو في فريقنا ممن يسهم شغفهم وتفانيهم واهتمامهم في جعل ثقافة العمل لدينا استثنائية، وبوصفها دليلاً على العمل الجاد لفريقنا والتزامهم بالممارسات التي تمنح الأولوية للأفراد، تعزز هذه الجائزة مكانة (إيدج) كمؤسسة تقدّر موظفيها وتدعم ثقافة التحسين المستمر في مجال الموارد البشرية».

وتأتي هذه الجائزة في أعقاب حصول «إيدج» على شهادة «أفضل مكان للعمل» في ديسمبر عام 2024، مما يعزز سمعتها كجهة عمل مفضلة ومؤسسة تتيح للمواهب المتميزة تحقيق النجاح في بيئة عمل ديناميكية وداعمة ومبتكرة.