أبوظبي تتزيّن احتفاءً بالعام الهجري الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، أفراد المجتمع أجواء الاحتفاء باستقبال العام الهجري الجديد 1447، من خلال تزيين شارع كورنيش أبوظبي وعدد من الجسور بتشكيلات ومجسمات مضيئة، تواكب روحانيات المناسبة الغالية وما تمثل من قيم إسلامية نبيلة، وتعزز المظهر الجمالي للمدينة، بما يتماشى مع النهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.

واستلهمت تصاميم التشكيلات والمجسمات المضيئة من زخارف العمارة الإسلامية وعناصر الطبيعة والتراث الإسلامي والإماراتي، تزينها جملة "العام الهجري 1447" المثبتة على المجسمات، مبشرة بالعام الهجري الجديد.

وتتميز الإضاءة باللون الأصفر المائل إلى الذهبي، والممزوج مع خطوط أنيقة مضاءة باللون الأبيض والفستقي والأزرق السماوي، التي تتماشى مع الشكل الجمالي العام للقطع المضيئة، لتشكل لوحة فنية بديعة، مدعومة بوحدات إنارة وميضية وعشرات التشكيلات لبعض العبارات والتشكيلات الهندسية التي تم تثبيتها على المجسمات لتهنئة أفراد المجتمع بالعام الهجري الجديد، ومنحهم السعادة والطاقة الإيجابية.