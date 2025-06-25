نهيان بن مبارك يوجه بتمديد فترة التسجيل لبرامج صندوق الوطن الصيفية

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بمد فترة التسجيل لمشاركة أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس في البرنامج الصيفية للصندوق، حتى 5 يوليو المقبل.

وتنطلق البرامج الصيفية للصندوق في 7 يوليو، وعلى مدى 4 أسابيع في أكثر من 54 مدرسة حكومية وخاصة تتوزع على إمارات الدولة كافة.

ويهدف تمديد فترة التسجيل، إلى إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم من سن 8 إلى 16 عاماً، سواء عبر موقع صندوق الوطن الإلكتروني، أو من خلال أقرب مدرسة، أو مركز ثقافي وشبابي لمحل إقامتهم.

وتركز النسخة الجديدة من البرامج الصيفية لصندوق الوطن، على تعزيز الهوية الوطنية ومكانة اللغة العربية (لغة القرآن) في نفوس الأجيال الجديدة، حيث وصل عدد المسجلين في المدارس، وعبر موقع صندوق الوطن حتى الآن إلى نحو 40 ألف مشارك.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن البرامج الصيفية التي تقام هذا العام تحت شعار «نحن نصل إليك بأنشطتنا حيثما كنت»، تضم نحو 126 نشاطاً متعلقاً باللغة العربية وفنونها وآدابها، باعتبارها لغة القرآن وأحد أهم مكونات الهوية الوطنية الإماراتية، يقدمها أكثر من 120 كاتباً وفناناً وروائياً ومبدعاً من أبناء الإمارات، وتركز على تعزيز قيم الإبداع والابتكار، وتشجيع المواهب، وتعزيز القيم والتراث الإماراتي في نفوس الأجيال الجديدة، مشيداً بالتعاون المثمر بين صندوق الوطن ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة ووزارة الشباب، إضافة إلى الدوائر والهيئات التعليمية في إمارات الدولة، وهو ما كان له أبلغ الأثر في توفير مقرات لهذه البرامج في أنحاء الدولة كافة، فشعار البرامج الصيفية لهذا العام.

وقال معاليه إن إطلاق البرامج الصيفية لصندوق الوطن في نسختها الجديدة هذا العام، هي تجسيد حي لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يدعو دائماً، إلى الاحتفاء بالقيم والمبادئ التي تشكل مسيرة هذا الوطن، الذي يسكن في وجداننا، ويجري في عروقنا، فبفضل قيادته الحكيمة التي أرست دعائم دولة قوية ومتطورة، تتمتع فئات المجتمع الإماراتي كافة بالرخاء والأمان والاستقرار، وتنفتح الإمارات بذكاء وثقة على معطيات العصر، وهي المبادئ والقيم التي تعمل هذه البرامج على غرسها في نفوس الأجيال الجديدة من أبناء وبنات الإمارات على مدى 4 أسابيع، إضافة إلى الاهتمام الكبير باللغة العربية لتعزيز مكانتها لدى الطلبة.

وأوضح معاليه أن صندوق الوطن حرص على أن يصل إلى مناطق الدولة كافة، سواء من خلال مدارس وزارة التربية والتعليم، التي تشارك في البرامج الصيفية، وهي 14 مدرسة منها مدرستان في أبوظبي، ومثلهما في العين ودبي والشارقة ورأس الخيمة، ومدرسة واحدة في عجمان، ومثلها في أم القيوين والفجيرة، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة تحظى بنصيب الأسد في المشاركات هذا العام، إذ تشارك عبر دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 13 مدرسة خاصة في مدينة أبوظبي، و6 في العين، و6 من مدارس الشراكات، وتشارك في دبي، 5 مدارس، وفي الشارقة 3، وفي عجمان، مدرستان، وفي رأس الخيمة 3 مدارس، وفي الفجيرة 3 مدارس.

وثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الجهود التي بذلتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ودور وزارة الثقافة ووزارة الشباب في توفير أكثر من 10 مراكز في إمارات الدولة لاحتضان أنشطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن والمشاركين فيها من أبناء وبنات الإمارات، ومنها مركز عجمان الثقافي، ومركز رأس الخيمة الثقافي، ومركز الفجيرة الثقافي، ومركز دبا الفجيرة الثقافي، ومركز أم القيوين الثقافي، ومركز شباب الصفية، ونادي الحمرية، ومركز فتيات مربح، ومركز شباب رأس الخيمة بالظيت، ومركز شباب الغيل.

وأكد معاليه أن هذه المشاركات الواسعة من المدارس والمراكز تلقي بمسؤولية كبيرة على فريق عمل البرامج الصيفية لصندوق الوطن لتقديم نسخة متميزة تقدم المعرفة والترفيه والمتعة للطلبة من خلال أنشطة تراثية ومعرفية متنوعة، إضافة إلى المسابقات الترفيهية التي تركز على القيم الأصيلة والتراث والشخصيات التاريخية في الإمارات، وتشجيع على الإبداع، وتعزيز اللغة العربية لغة القرآن، معرباً عن أمله في أن تكون هذه النسخة من البرامج الصيفية استثنائية على مستوى الكيف والكم معاً، وأن تستوعب المتقدمين كافة للتسجيل فيها.

وأوضح معاليه، أن صندوق الوطن يتيح البيانات التفصيلية عن البرامج الصيفية للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين عبر موقعه الإلكتروني، مثمناً جهود المدارس المشاركة، ودور طلاب أندية الهوية الوطنية والمشرفين عليها في مدارس الدولة في تشجيع أبناء وبنات الإمارات على المشاركة في البرنامج الصيفي لهذا العام.

وتركز الأسابيع الأربعة للبرامج الصيفية لصندوق الوطن على موضوعات تتكامل فيما بينها لإثراء الوعي الوطني والمعرفي والمجتمعي لدى طلاب المدارس، حيث يحمل الأسبوع الأول شعار «إماراتي وافتخر»، ويركز على قيم الولاء والانتماء والفخر والاتحاد، فيما يحمل الأسبوع الثاني شعار «قيمنا من نور الإسلام» ويركز على القيم الإسلامية الأصيلة التي تعد عنصراً مهماً من عناصر الهوية الوطنية، بينما يركز الأسبوع الثالث على «العربية لغة القرآن»، وتعمل برامجه على تقريب اللغة من الأجيال الجديدة وتعلم الإلقاء والفصاحة وفهم وتدبر المعاني، ويحمل الأسبوع الرابع شعار «وطني إيماني وعطائي»، ويتدرب المشاركون فيه على قيم المبادرة والعطاء وخدمة المجتمع وتطوير الذات، واكتساب القيم والخبرات.