افتتاح توسعة «ياس ووتروورلد أبوظبي» في 1 يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - تفتتح ميرال توسعة «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي» أمام الزوّار بدءاً من 1 يوليو 2025، وتمتد هذه التوسعة على مساحة 13,445 متراً مربعاً لتعزِّز مكانة ياس ووتروورلد أبوظبي العالمية.

وتقدِّم التوسعة الجديدة مفهوم «المدينة المفقودة»، الذي يُعَدُّ امتداداً لقصة أسطورة «اللؤلؤة المفقودة» المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل. وتضمُّ التوسعة 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية جديدة، إلى جانب تجربة طعام مبتكَرة تُثري خيارات الضيوف، وتمنح العائلات تجربة ترفيهية مميَّزة تناسب مختلف الأعمار.

وبهذه التوسعة، باتت «ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي» تضمُّ أكثر من 60 لعبة ومنزلقة ومرفقاً ترفيهياً، لتوفِّر لزوّارها تجارب ومغامرات مائية غير مسبوقة.

وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «تُعَدُّ توسعة ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي خطوة مهمة في مسيرتنا الرامية إلى تقديم تجارب ترفيهية متكاملة بمعايير عالمية في جزيرة ياس. ولا شكَّ أنَّ المجموعة الجديدة من الألعاب المائية تشكِّل إضافة نوعية تُثري عروض المدينة، وتُسهم في ترسيخ مكانتها خياراً مفضَّلاً للعائلات ومُحبّي المغامرات. وتؤكِّد هذه التوسعة التزامنا المستمر بتطوير تجارب مبتكَرة تستقطب الزوّار من مختلف الفئات العمرية، وتدعم جهودنا الرامية إلى دفع عجلة التنمية السياحية وتعزيز مقوِّمات التنوُّع الاقتصادي في إمارة أبوظبي».

وتقدِّم التوسعة تجارب مائية جديدة، من بينها منزلقة «المفرس» المصمَّمة خصيصاً للأطفال، والتي تمتاز بمسار متعرِّج ومنعطفات مائية مفعمة بالحيوية، وتجربة «ريد ديونز»، وهي منزلقة مغلقة تقدِّم تجربة مشوِّقة لعشّاق التحدي، إضافة إلى «الفلج ريس» الذي يُعَدُّ أوَّل سباق متجاور يوفِّر تجربة غامرة تتخللها منحدرات سريعة ومنعطفات حادة ومنافسة مباشرة.

وتضمُّ التوسعة الجديدة أيضاً تجربة «الساحل جونيور»، أوَّل منزلقة مائية صغيرة تحاكي تجربة انعدام الجاذبية، وتتميَّز بمسار بانحدارات ومنزلقات متعرّجة وعمودية تمنح الضيوف الصغار مغامرة مائية حافلة بالتشويق. ويمكن لمُحبّي الحماسة الصغار خوض تجربة «الدوّامة جونيور»، وهي نسخة مصغَّرة من أفعوانية الإعصار المائية الشهيرة.

وسيتمكَّن الضيوف من الاستمتاع بمجموعة من التجارب والمغامرات الأخرى، مثل «متاهة مادنس» التي تُتيح لهم الاستمتاع بالمنعطفات والانحناءات في تجربة حافلة بالتشويق، ومنزلقة «صدف سويرل» التي تمنحهم أجواءً مائيةً رائعة. أمّا الباحثون عن مزيدٍ من التشويق، فبإمكانهم الاستمتاع بمنزلقة «غضب بهموت»، التي تقدِّم قفزات جريئة ضمن قناة مائية. ويمكن للصغار دخول منطقة «بانديتس بلاي جراوند»، وهي مساحة مائية مبتكَرة ومليئة بالمفاجآت، تقع وسط «قرية بانديتس» الجديدة.