بلدية أبوظبي تنفذ حملة ميدانية على الحدائق والمنتزهات

ابوظبي - سيف اليزيد - ترسيخاً لمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً لوعي أفراد المجتمع بالتعليمات والإرشادات العامة للحدائق، نفذت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، حملة على الحدائق والمنتزهات داخل مدينة أبوظبي وخارجها، لتوعية الزوار بأهمية القيام بدورهم في الحفاظ على الحدائق، والمساهمة في تعزيز استدامتها، وجودتها، وكفاءتها، وذلك ضمن إطار مبادرة (دارنا مسؤوليتنا).

وشهدت الحملة زيارات ميدانية للعديد من الحدائق والمنتزهات في مختلف المناطق، لتوعية مرتاديها من كافة شرائح المجتمع بأهمية المحافظة على هذه المرافق الحيوية وتجهيزاتها، وعلى نظافتها ومظهرها العام، لتبقى بكامل كفاءتها، وتساهم في إسعاد الجميع.

وتضمنت الحملة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجموعة تدوير، تقديم عدد من الورش التوعوية لزوار الحدائق، لحثهم على قراءة واتباع التعليمات والإرشادات العامة في الحدائق، والحفاظ على مظهرها الجمالي والحضاري، وتجنب المخالفات، واتباع السلوكيات الإيجابية.

كما عمل مفتشو البلدية على نشر الوعي المجتمعي بين زوار الحدائق بالاستخدام الأمثل لهذه المرافق المجتمعية، ونشر ثقافة الالتزام بالتعليمات العامة للحدائق، ورفع الوعي بلوائح البلدية، وبالمخالفات المترتبة على إتلاف المرافق والأصول العامة، وكذلك حث الزوار على الالتزام بقوانين وإرشادات زيارة الحدائق، للمحافظة على نظافتها ومظهرها العام.

هذا وقد واكب الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "فريجنا"، لتوعية أفراد المجتمع بضرورة القيام بدورهم في الحفاظ على الحدائق وتجهيزاتها، وغرس هذه القيم في نفوس الأبناء والأجيال الناشئة، للحفاظ على هذه المرافق المجتمعية، التي تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير العالمية، لتعزيز جودة الحياة، وإسعاد مرتاديها من مختلف شرائح وأفراد المجتمع.