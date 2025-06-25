الإمارات للفلك: 18 فبراير 2026 غرة شهر رمضان للعام الهجري 1447

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت جمعية الإمارات للفلك أن العام الهجري 1447 الذي سيحل يوم الجمعة غرة شهر المحرم ويصادف الـ 27 من يونيو الجاري يتضمن عددا من الأحداث والمناسبات الإسلامية.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن يوم عاشوراء (العاشر من محرم) سيوافق السادس من يوليو المقبل موضحاً، أن شهر رمضان المبارك 1447 سيحل يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 على أن يحل عيد الفطر المبارك مع غرة شهر شوال الموافق يوم الجمعة 20 مارس 2026 وتكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاثنين 18 مايو 2026 وعليه سيصادف أول أيام الحج وهو يوم التروية الثامن من ذي الحجة يوم الاثنين 25 مايو 2026 ويوم عرفة يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة الموافق 26 مايو 2026 ويحل عيد الأضحى المبارك في العاشر من ذي الحجة والذي يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو 2026 فيما توافق الأيام من يوم الخميس 28 مايو إلى السبت 30 مايو 2026 أيام التشريق وهي الأيام 11و12و13 من ذي الحجة وهي ضمن موسم الحج والعيد.

وأشار إلى أن الأرض ستشهد في العام الهجري 1447 ظاهرة خسوف كلي للقمر يوم الأحد 15 ربيع الأول الموافق 7 سبتمبر 2025 وستشاهد الظاهرة من الإمارات في حين تشهد الأرض ظاهرة خسوف كلي للقمر الثلاثاء يوم 14 رمضان الموافق 3 مارس 2026 وتشاهد جزئيا من الامارات وستشهد الأرض ظاهرة كسوف جزئي للشمس يوم الأحد 29 ربيع الأول الموافق 21 سبتمبر 2025 ولن تشاهد الظاهرة من الإمارات.

وأوضح أن الأرض ستشهد ظاهرة كسوف حلقي للشمس يوم الثلاثاء 29 شعبان الموافق 17 فبراير 2025 ولن تشاهد الظاهرة من الإمارات.

ونوه إلى أن العرب تستدل بقرانات نجوم الثريا بالقمر في الاستدلال على المواسم وأهم هذه القرانات ( قران الوسم ) وهو القران الأقرب إلى ليلة 17 من الشهر القمري لأنه يمثل موعداً لاعتدال الأجواء وموعد بداية قدوم أمطار الشتاء ويكون القران الأقرب لطلوع منزلة الصرفة أو حلول الشمس في منزلة السماك وذلك في الثلث الأول من أكتوبر وسيكون مع ليلة 15 جمادى الأولى الموافق 6 نوفمبر 2025 و( قران حادي) وهو القران الأقرب إلى ليلة 11 من الشهر القمري لأنه يكون دلالة على بدء دخول البرد ويصادف ليلة 11 رجب الموافق 31 ديسمبر 2025.

ولفت الجروان إلى أن فصل الخريف سيبدأ فلكيا مع الاعتدال الشمسي الخريفي يوم 22 سبتمبر 2025 الموافق 30 ربيع الأول 1447 فيما يبدأ فصل الشتاء فلكيا مع الانقلاب الشمسي الشتوي يوم 21 ديسمبر 2025 الموافق 1 رجب 1447 ويبدأ فصل الربيع فلكيا مع الاعتدال الشمسي الربيعي يوم 20 مارس 2026 الموافق 1 شوال 1447 على أن يبدأ فصل الصيف فلكيا مع الانقلاب الشمسي الصيفي يوم 21 يونيو 2026 الموافق 6 محرم 1448.

وأشار إلى أن الأرض ستشهد زخات الشهب الرئيسية وهي تساقطات مميزة و مشاهدة للشهب تتميز بكونها منتظمة في نفس الموعد من السنة ومعظمها بسبب مرور الأرض خلال هذه الفترة على مسار مذنب سابق قد ترك كميات كبيرة من المخلفات التي تنجذب إلى الأرض وتحترق في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.

وتبلغ زخة شهب الرباعيات ذروتها في 3 يناير الموافق 14 رجب 1447 وتعتبر من أجمل الزخات السنوية ويمكن مشاهدة عدد كبير من الشهب في سماء مظلمة.

وتبلغ زخة شهب القيثاريات / اللوريات ذروتها في 22 أبريل الموافق 5 ذي القعدة 1447 وهي من أقدم زخات الشهب المعروفة ويمكن مشاهدة ما بين 10 إلى 20 شهابًا في الساعة.

أما زخة شهب البرشاويات فتبلغ ذروتها في 12 أغسطس الموافق 18 صفر 1447 وتعتبر من أكثر زخات الشهب شهرة حيث تتراوح عدد الشهب المرئية بين 100 و150 شهابًا في الساعة وتبلغ زخة شهب الجباريات/ السياديات ذروتها في 21 أكتوبر الموافق 29 ربيع الثاني 1447 وتشتهر بسرعة شهبها ولمعانها.

أما زخة شهب الأسديات فتصل ذروتها في 17 نوفمبر الموافق 26 جمادى الآخر 1447 وتتميز بأنها من الزخات الشهابية القوية بإنتاجها عواصف نيزكية أو وابلا نيزكيا قد تتجاوز المعدلات 100 شهاب في الساعة وهي من زخات الشهب الأكثر كثافة أما زخة شهب التوأميات فتبلغ ذروتها في 14 ديسمبر الموافق 23 جمادى الآخر 1447 وتتميز بأنها من الزخات الشهابية القوية حيث يمكن مشاهدة عدد كبير من الشهب اللامعة.

وأوضح الجروان أن الأحداث الفلكية الأخرى تشمل اقتران نجوم الثريا بكوكب الزهرة النير فوق الأفق الشرقي فجر 6 محرم الموفق 1 يوليو 2025 واقتران الهلال الأخير لشهر محرم بكوكب الزهرة النير فجر 27 محرم الموافق 2 أغسطس 2025 وطلوع النجم سهيل من الأفق الشرقي فجر يوم 1 ربيع الأول الموافق 24 أغسطس واقتران القمر البدر بكوكب المشتري النير وسط السماء ليل 16 جمادى الأخرة الموفق 7 ديسمبر 2025.

ويتألق كوكب الزهرة النير بعد غروب الشمس فوق الأفق الغربي ويظل فوق الأفق لأكثر من ساعة ابتداء من يوم 22 شوال الموافق 10 أبريل 2026.

وتقترن نجوم الثريا بكوكب الزهرة النير فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس يوم 7 ذي القعدة الموفق 24 ابريل 2026 ويحدث اصطفاف كوكبي مميز لأربعة أجرام سماوية متقاربة هي القمر والزهرة والمشتري وعطارد مساء يوم 2 محرم 1448 الموافق 17 يونيو.