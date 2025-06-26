الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأشيرات

تساءل متعاملون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عن سبب تأخر الموافقة على إصدار تأشيرات العمالة المساعدة، على الرغم من توضيح مراكز الخدمة أن الموافقة لن تستغرق وقتاً، مطالبين بالنظر في أمر تأخير إنجاز المعاملة، واستخراجها في الوقت المطلوب.

إنارة

لاحظ سائقون على بعض الطرق السريعة بالدولة أن إنارتها صفراء خافتة تنير أجزاء من الطريق، وتعاني أجزاء أخرى إضاءة خافتة، لذا يقترحون استبدال هذه الإنارة بأخرى تعتمد على إنارة (LED) التي تعطي انتشاراً كبيراً للإنارة، ورؤية واضحة على الطريق، وتُعطي بعداً جمالياً لشكل الطرق ليلاً.

قمامة

طالب رواد الشواطئ في الدولة الجهات المعنية بالنظر في أمر ترك زوار بعض الشواطئ مخلفات القمامة والأكياس البلاستيكية وعلب المشروبات الغازية، بعد الانتهاء من قضاء وقتهم، من دون وعي وإدراك منهم لسلبيات هذا السلوك غير الحضاري، إذ إن نظافة أي شاطئ تشجع الزوار على ارتياده، أما وجود قاذورات على جنباته فيبعث شعوراً سيئاً، في منظر غير حضاري، لعدم وجود ثقافة لدى بعضهم بوضع مخلفاتهم في سلة المهملات، لذا نتمنى أن يتم تخصيص مفتشين لمخالفة من يفعل ذلك على الشواطئ.

تهور

شكا سائقون بمنطقة أذن في رأس الخيمة قيام فئة من الشباب بقيادة مركبات من دون لوحات أرقام مرورية، وعليها تظليل شامل، على طرقات المنطقة، وأيضاً على طريق المنامة - رأس الخيمة، بسرعات عالية، فيها تهور واستعراض وتسابق بينهم، ما يشكل خطراً على حياتهم، مناشدين الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.