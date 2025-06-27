أحمد سيف بن زيتون: دور الأسرة حيوي في توعية الأبناء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي أن التنشئة الاجتماعية ودور الأسرة، هما المحرك الرئيس وخط الوقاية الأول من مخاطر المخدرات وسمومها، لافتاً إلى الجهود المبذولة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإعداد جيل واعٍ بمدى خطورة المخدرات والإدمان وتداعياته.

وأشاد معاليه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يقام هذا العام تحت شعار «أسرة واعية.. مجتمع آمن» باهتمام وإدراك القيادة الرشيدة لأهمية تكاتف الجهود الأمنية والمجتمعية والتربوية للوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة، موضحاً أن الأسرة تأتي في طليعة خطوط الدفاع، باعتبارها الحاضن الأول والموجه الرئيس لسلوك الأبناء.

وأضاف: إننا في شرطة أبوظبي نعمل وفق استراتيجيات متكاملة، ترتكز على التوعية والتثقيف، إلى جانب الضبط والسيطرة، ونتعاون بشكل وثيق مع شركائنا في المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتعزيز بيئة آمنة خالية من السموم البيضاء.

ووجّه بن زيتون تحية وتقديراً في هذه المناسبة إلى جميع الفرق المعنية بمكافحة المخدرات، داعياً الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم في بناء أسرة واعية قادرة على حماية الأبناء من براثن الإدمان، لأن أمن المجتمع يبدأ من وعي أفراده، واختتم كلمته قائلاً: حفظ الله وطننا من كل شر، وسدد خطى رجال الأمن في أداء رسالتهم النبيلة.