ماريا الهطالي: الهجرة النبوية معانٍ عظيمة في الإيمان واليقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447هـ: بمشاعر البهجة والتفاؤل، نستقبل عاماً هجرياً جديداً، نستحضر في مطلعه دروس الهجرة النبوية الشريفة، وما حملته من معانٍ عظيمة في الإيمان واليقين، والتخطيط والعمل، والتضحية في سبيل المبادئ والقيم. إنّ الهجرة ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي محطة متجددة للتأمل والتفكُّر، ودعوة للاستلهام والبناء.

وفي هذه المناسبة العطرة، نتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات العزيز، والأمتين العربية والإسلامية، داعين الله أن يجعله عاماً زاخراً بالخيرات، مفعماً بالأمان والاستقرار، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة أوطاننا ومجتمعاتنا، ويجعل هذا العام عاماً تتجدد فيه الآمال، وتُبنى فيه الجسور، وتُرفع فيه رايات الخير والسلام.