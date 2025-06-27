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الامارات | مكتوم بن محمد: الهجرة النبوية أعظم رحلةٍ في التاريخ

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن الهجرة النبوية أعظم رحلةٍ في التاريخ، داعياً الله العلي القدير أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن تحظى أوطاننا بمزيد من التقدم والرخاء، وقال سموّه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «عام هجري جديد نستذكر فيه أعظم رحلة في التاريخ، ونستلهم منه قيم الإيمان والصبر والعزائم».

وأضاف سموّه: «في ذكرى الهجرة النبوية، نسأل الله أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن تحظى أوطاننا بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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