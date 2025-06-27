الامارات | فريق طبي في دبي يُنقذ شاباً ثلاثينياً من الشلل الدماغي بتقنية مبتكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي بدبي في إنقاذ شاب ثلاثيني من الشلل الدماغي بتقنية مبتكرة، بدلاً من إجراء جراحة قلب مفتوح.

واستقبل مستشفى «تداوي» شاباً يعاني شللاً مؤقتاً في يده وقدمه ويشعر بالتنميل، بما يعرف طبياً بالإنذار المبكر للجلطة الدماغية، وبإجراء الفحوص الطبية اللازمة تبيّـن أن الشلل ناتج عن انسداد مفاجئ في أحد شرايين الدماغ، بسبب جلطة مصدرها القلب وسببها عيب خلقي.

وقال أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية في مستشفى «تداوي»، الدكتور حسين حشمت، إن هذا العيب الخلقي في القلب، قد يحدث بشكل مركب، بحيث يسمح بمرور الدم عكس مجراه الطبيعي، ما يؤدي إلى انتقال التجلطات الدموية إلى المخ، مسببة مضاعفات خطرة، مثل السكتات الدماغية.

وذكر أنه في السابق، كان علاج هذه الحالات يعتمد على الأدوية المسيلة للدم، يليها التدخل الجراحي بإجراء عملية قلب مفتوح للمريض لإنقاذ حياته، إلا أن الفريق الطبي في المستشفى استخدم تقنية مبتكرة، تعتمد على القسطرة.

وأوضح أنه تم الوصول إلى موضع الخلل عبر الوريد، ووضع جهاز مكون من سدادتين على جانبي الأذين الأيسر والأيمن للقلب، ليتم بعد ذلك إغلاق الثقب نهائياً، ويخرج المريض بعدها معافى تماماً بعد تلقيه العلاج، ما يُعدّ نقلة نوعية في التعامل مع هذه الحالات المرضية.

وأكد حشمت أن التقنيات الحديثة في القسطرة القلبية، تفتح آفاقاً جديدة لعلاج الأمراض القلبية والوقاية من مضاعفاتها بأقل تدخل جراحي ممكن.

وشرح أن هذه التقنية المبتكرة أتاحت علاج المريض من دون الحاجة إلى جراحة قلب مفتوح، وهو ما أسهم في تعافيه التام، ومنعه من التعرض لجلطات مستقبلية، قد تؤدي إلى الشلل أو مضاعفات أكثر خطورة.

ولفت إلى أن مستشفى «تداوي» في دبي يعتمد تقنيات العلاج المبتكرة، خصوصاً في مجالات طب القلب والقسطرة التداخلية، وجراحة الأعصاب، وعلاج السكتات الدماغية، ما يتيح للمرضى الحصول على علاجات دقيقة وفعالة، دون الحاجة إلى التدخلات الجراحية التقليدية.

ويضم المستشفى فريقاً طبياً متخصصاً يستخدم أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، الأمر الذي يسهم في تقليل فترات التعافي، وتحقيق معدلات شفاء مرتفعة، ما يعزز مكانة دبي في مجال الرعاية الصحية المتطورة.

الدكتور حسين حشمت:

• المريض كان يعاني عيباً خلقياً يسمح بمرور الدم عكس مجراه الطبيعي، ما يؤدي إلى انتقال التجلطات الدموية للمخ، مسببة مضاعفات خطرة، مثل السكتات الدماغية.