قائد «شرطة أبوظبي»: تعزيز صدارتنا ضمن المدن الأكثر أماناً عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تطوير الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي 2030-2026، وفق التوجهات الحكومية، وتعزيزاً لصدارة أبوظبي ضمن المدن الأكثر أماناً عالمياً، وذلك ضمن ملتقى نظمه قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي بعنوان «مجلس أبوظبي - المجتمع الأكثر أماناً عالمياً».

واطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام «شرطة أبوظبي»، على تحديثات الخطة الاستراتيجية، مؤكداً اهتمام «شرطة أبوظبي» بتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة، وفقاً لأولوياتها الحالية ضمن رؤية إمارة أبوظبي للحفاظ على الصدارة العالمية بكونها أكثر مدن العالم أماناً.

وأكد معاليه أهمية الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة المتميزة ورؤيتها الطموحة لضمان استدامة المنجزات، وتعزيز كفاءة القدرات المؤسسية، ورفع جاهزية الفرق الشرطية، ضمن السعي المتواصل لاستدامة الريادة في الأمن والأمان وبث الطمأنينة في المجتمع.

وناقش الملتقى بحضور مديري القطاعات الشرطية ونوابهم، وبمشاركات متميزة من القيادات الشرطية والمختصين في مجال التخطيط الاستراتيجي من مختلف القطاعات، محاور متنوعة لضمان انسجام الخطة الجديدة مع أولويات الحكومة في إمارة أبوظبي، بالتركيز على بناء الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية.

وأكد العميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، أن أولويات الخطة الاستراتيجية تعد نموذجاً رائدا تستند إليه شرطة أبوظبي في خطتها للفترة 2026-2030، مع تعزيز تكاملها المستقبلي مع رؤية «مئوية 2057» والخطط الحكومية الأخرى لضمان أمن وسعادة المجتمع بأعلى معايير الجودة والابتكار.

وأوضح العقيد عبيد عبدالله الرميثي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن استشراف المستقبل يعتبر أحد أبرز المحركات الرئيسة لجهود شرطة أبوظبي في التعامل مع التوجهات العالمية، والفرص والتحديات المستقبلية، ووضع السيناريوهات والحلول الاستباقية، وفق نظريات علمية حديثة، لترسيخ الأمن والاستقرار المجتمعي في إمارة أبوظبي.