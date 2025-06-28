مطار الشارقة يستعد لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر في ذروة الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مطار الشارقة جاهزيته التشغيلية الكاملة لاستقبال أكثر من 800 ألف مسافر خلال ذروة موسم السفر الصيفي، وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 يوليو المقبل، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة.

وفي إطار خطة متكاملة، قامت هيئة مطار الشارقة الدولي، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وتكثيف جهود فرق العمل على مدار الساعة وتوجيه المسافرين نحو استخدام الخدمات الذكية والتقنيات المبتكرة لتسهيل الإجراءات.

وتشمل الاستعدادات تحديثاً للمنظومة الأمنية وتطويراً للجوانب اللوجستية والصحية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران.

ووجه المطار دعوة للمسافرين بضرورة الحضور قبل ثلاث ساعات من مواعيد إقلاع رحلاتهم لتفادي أي تأخير محتمل، مع أهمية التحقق المسبق من تحديثات الرحلات مباشرة مع شركات الطيران.

وأكدت الهيئة التزامها الراسخ بتوفير أفضل مستويات الخدمة وفق أعلى معايير السلامة، بما يرسخ مكانة مطار الشارقة كوجهة مفضلة وركيزة أساسية في حركة السفر على المستويين الإقليمي والدولي.