75 مدخنة للمنشآت الصناعية مربوطة بنظام مراقبة الانبعاثات في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت هيئة البيئة - أبوظبي، ربط 75 مدخنة للمنشآت العاملة في قطاعات الصناعة، والطاقة والغاز، إلكترونياً مع نظام مراقبة الانبعاثات التابع لها، في إطار جهودها لضمان تحسين جودة الهواء في الإمارة، ولتعزيز سلامة وصحة سكانها.

وصممت «الهيئة» نظام الربط الإلكتروني، ليضم نحو 500 مدخنة خلال العامين المقبلين، مما يتيح فرصة الحصول على البيانات بشكل آنيٍّ، والحصول على بيانات دقيقة يستفاد منها في اتخاذ القرارات المناسبة، لا سيما أن النظام يوفر قراءات كل 30 دقيقة.

وأوضح راشد الكعبي، رئيس قسم مراقبة جودة الهواء والعوامل الضارة بالإنابة في هيئة البيئة - أبوظبي، أن «الهيئة» طورت نظاماً يتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بجودة الهواء عبر الإنذار المبكر للانبعاثات، والذي سيسهم في اتخاذ إجراءات استباقية سريعة عند تجاوز المنشآت حدود الانبعاثات للمعايير المسموح بها، والتعاون مع المنشآت في وضع الخطط والحلول المناسبة للامتثال بالمعايير الوطنية لحماية الهواء من التلوث.

ويأتي المشروع في إطار سعي «الهيئة» لتحسين جودة الهواء في الإمارة، وتحقيق التوازن البيئي مع ضمان التنمية الاقتصادية، عبر توفير أدوات وأنظمة قوية مبنية على الأدلة العلمية لضمان الإدارة الفعّالة لجودة الهواء، وتحديد التدابير التي من شأنها الحد من التلوث، وحماية صحة الإنسان والبيئة. ويعد مشروع الربط الإلكتروني، خطوة حيوية في دعم استراتيجيات حكومة أبوظبي للاستدامة البيئية، وسيساعد على تحقيق أهداف إمارة أبوظبي البيئية، المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء في الإمارة.

وسيمكّن النظام الجهات الرئيسة المعنية وهيئة البيئة - أبوظبي، من إعداد وتحميل التقارير المخصصة للعرض السريع، أو التقارير الدورية، مثل التقارير الشهرية، والفصلية، والسنوية للامتثال البيئي، مما سيقلل من التكلفة والوقت اللازمين لإعداد التقارير، ونشرها، للتعرف على جودة الهواء بشكل عام في الإمارة.

أما بخصوص المداخن في المنشآت التي لا يستوجب فيها تركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات بشكل مستمر، فأوضحت «الهيئة» أنه سيتمكن مشغلو هذه المنشآت المرخصة من تقديم البيانات عبر بوابة إلكترونية متخصصة لذلك، وذلك لتكامل قاعدة البيانات الصادرة من جميع المداخن في أبوظبي.

تكامل

كما تتكامل قاعدة بيانات الربط الإلكتروني لأنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت أيضاً مع مبادرات أخرى، مثل: نمذجة الغلاف الجوي، وتقارير البلاغات الوطنية، والتي ستسهم في تحقيق الأهداف البيئية المرجوة.

وتحتوي البوابة أيضاً، على نظام إنذار مبكر يرسل بريداً إلكترونياً إلى المنشآت ومختصي جودة الهواء في هيئة البيئة - أبوظبي بشكل استباقي عند تجاوز حدود الانبعاثات للحدود المسموح بها، مما يعزز التعاون المباشر بين المنشأة و«الهيئة» في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.