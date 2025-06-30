«الصحة الكويتية» تطلع على تجربة الشارقة في المدن المراعية للسن

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلةً بمكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن، ورشة افتراضية بدعوة من وزارة الصحة الكويتية، وذلك في إطار دعم جهود دولة الكويت للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي انضمت إليها الشارقة كأول مدينة عربية منذ عام 2017.

واستعرضت الورشة، تجربة إمارة الشارقة في مجال المدن المراعية للسن، وجهود دائرة الخدمات الاجتماعية لنشر ثقافة المدن الصديقة لكبار السن، ومشاركة الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يعزز التكامل العربي في هذا المجال الإنساني الحيوي.

وهدفت الورشة إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي اللازم لوزارة الصحة الكويتية لتطبيق معايير الشبكة الدولية وتحقيق بيئة داعمة لكبار السن.

وأكدت أسماء الخضري، مديرة مكتب الجودة والخدمات الصحية المراعية للسن بالدائرة، أن الورشة تأتي استجابةً لطلب رسمي من وزارة الصحة الكويتية، في إطار اهتمام الوزارة بتوحيد مشاريعها وبرامجها الموجهة لكبار السن.