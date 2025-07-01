الامارات | حافلات الشامخة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب أشخاص في منطقة الشامخة بأبوظبي، وتحديداً بالقرب من «الشامخة مول»، بالنظر في موقف الحافلات بالمنطقة الذي يخلو من أي غرفة مظللة للانتظار أو «كابينه» تحميهم من حرارة الشمس، خصوصاً في فصل الصيف، مشيرين إلى أن الذين ينتظرون الحافلات يعانون من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.