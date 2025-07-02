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دراسة لـ«تريندز» تستعرض استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة

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دراسة لـ«تريندز» تستعرض استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) 

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة بعنوان «إنتاج المحتوى بالذكاء الاصطناعي في الصحافة: صعود التقارير الصحفية الآلية»، تتناول التحوّل الجذري الذي يشهده قطاع الإعلام بفضل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وسلطت الدراسة، التي أعدتها الباحثة الرئيسة نور المزروعي، رئيسة برنامج الذكاء الاصطناعي في «تريندز»، الضوء على كيفية استخدام أدوات التحليل الآلي القائمة على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتعلم الآلة (ML) لإنتاج محتوى إخباري سريع ودقيق، خاصة في المجالات القائمة على البيانات، مثل الأخبار المالية والرياضية والأحوال الجوية. وتوقفت الدراسة عند أبرز النتائج، مشيرة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية، حيث تُسهم التقارير الآلية في إنتاج آلاف المقالات في وقت قياسي، كما في تجربة وكالة «أسوشيتد برس» مع التقارير المالية. وحذّرت الدراسة، من مخاطر «الهلوسة» (Hallucination) في نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث قد تقدم معلومات غير دقيقة أو متحيزة بسبب بيانات التدريب. وأكدت ضرورة الحفاظ على القيم الصحفية التقليدية، مثل النزاهة والتنوع، مع الاستفادة من كفاءة الذكاء الاصطناعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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