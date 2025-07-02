رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والاستدامة، وغيرها من المجالات التي تعزز تسريع التنمية في للبلدين، وبما يحقق مصالحهما المتبادلة وأهداف الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

كما تبادل سموه ورئيس الوزراء اليوناني وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية العمل على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم من خلال الحوار والمساعي الدبلوماسية التي تسهم في إرساء أسس الأمن والاستقرار والسلام، بما يعود بالخير على الشعوب ويلبي تطلعاتها نحو التنمية والازدهار.