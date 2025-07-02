محمد بن راشد يشهد تخريج دفعة جديدة من منتسبي دبلوم المسرعات الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تخريج دفعة جديدة من منتسبي دبلوم المسرعات الحكومية، يمثلون 12 جهة اتحادية، و18 جهة محلية، وجهتين شبه حكومية، والذين شاركوا ضمن 35 تحدياً في 4 مجالات رئيسية، شملت 21 تحدياً في الكفاءة الحكومية وتصفير البيروقراطية، و8 تحديات في تعزيز جودة الحياة، و3 تحديات في خدمات المجتمع، و3 تحديات في التوعية ونشر المعرفة.

ويهدف دبلوم المسرعات الحكومية الذي ينظم ضمن المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز تبني منهجية تسريع الإنجاز القائم على نموذج التحديات في مختلف مجالات العمل الحكومي، إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وتدريبهم على منهجيات وأدوات المسرعات، وتمكينهم بمهارات القيادة الإبداعية، ليكونوا رواد ثقافة التسريع في جهاتهم.

شبكة سفراء المسرعات الحكومية

وقد أعلن مركز المسرعات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إطلاق شبكة سفراء المسرعات الحكومية، الهادفة لتعزيز التفاعل وترسيخ تبادل المعرفة، لتطوير منظومة المسرعات في دولة الإمارات.

وتمثل شبكة المسرعات الحكومية، منصة مبتكرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين خريجي برامج المسرعات الحكومية داخل الدولة وخارجها، وتعد خطوة استراتيجية لتوسيع مجتمع المسرّعات، وتوفير بيئة تفاعلية تجمع الخريجين لتبادل أفضل الممارسات، والاحتفاء بالنجاحات، ودعم المبادرات الوطنية.

وتتضمن الشبكة مسارات معرفية متنوعة لعرض قصص نجاح الدفعات، كما سيتم تعيين «سفراء المسرعات» من بين الخريجين المتميزين، الذين سيسهمون في إرشاد الدفعات الجديدة والمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الحكومية على المستويين المحلي والعالمي.

تكريم المشاريع المتميزة

نظم مركز المسرعات الحكومية حفل تكريم مشاريع دبلوم المسرعات الحكومية المتميزة، الذي شهد تكريم 3 مشاريع ريادية من أبرز المشاريع المتميزة على مدار خمسة دفعات لدبلوم المسرعات الحكومية، حيث كُرمت المشاريع الأكثر تأثيراً واستدامة، وهي مشروع «منظومة خفض حدود السرعة المرورية»، ومشروع «حياة» للتبرع بالأعضاء، ومشروع «أتمتة العمليات الروبوتية»، التي تم اختيارها من بين 86 مشروعاً، وتميزت بأثر كبير ومستدام، وفق معايير شملت، الاستدامة، والابتكار، وقابلية القياس، ومدى الارتباط بالتحديات الحكومية، والأثر المجتمعي.

وتم تكريم مشروع «حياة» للتبرع بالأعضاء المقدم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن الدفعة الثالثة؛ نظراً لما أحدثه من تحول نوعي في رفع الوعي المجتمعي وتوسيع المشاركة في برنامج التبرع بالأعضاء.

واستهدف المشروع رفع نسبة تسجيل المواطنين في برنامج التبرع بالأعضاء في إمارة الفجيرة، ونجح في رفع النسبة بمقدار 50% خلال 100 يوم، من خلال حملة توعوية واسعة شملت الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والدينية، ومشاركة نشطة من المؤثرين المجتمعيين.

كما تم تكريم مشروع «منظومة خفض حدود السرعة المرورية بناء على حالة الطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي»، الذي شاركت به القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الدفعة الأولى، ويعد المشروع نظاماً ذكياً يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأرصاد الجوية، والبيانات الضخمة المرتبطة بحركة المرور، ويقوم تلقائياً بتعديل السرعة عبر اللوحات الإلكترونية، وإرسال تنبيهات للسائقين، ما ساهم في خفض الحوادث الجسيمة بنسبة 100% في بعض الطرق، وسرّع الاستجابة المرورية بنسبة 90%.

وجاء اختيار مشروع منظومة خفض حدود السرعة المرورية بناء على حالة الطقس باستخدام الذكاء الاصطناعي لجائزة المشروع المستمر والمستدام استناداً إلى معايير استدامة المشروع وتوسع نطاقه، والابتكار والإبداع في الحلول، ووجود بيانات قابلة للقياس، وخطط تطوير مستقبلية، والشراكات والتعاون بين الجهات.

كذلك تم تكريم مشروع «أتمتة العمليات الروبوتية» لهيئة كهرباء ومياه دبي، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعالجة الروبوتية لأتمتة العمليات ودعم الأعمال البشرية، ما يعزز تميزها في ابتكار حلول ذكية ومستدامة تحاكي التحديات الحكومية وتحسّن العمليات والإنتاجية وتسرّع الإجراءات، إلى جانب خفض التكاليف، وتوفير زمن أداء العمليات، حيث أسهم المشروع في توفير ما يُقدر ب 24 مليون درهم منذ عام 2020، بما يعادل نحو 161 ألف ساعة عمل سنوياً.

الجدير بالذكر، أن المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمثل آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، يعملون ضمن فريق واحد يتبنى الابتكار في تطوير أفضل الخدمات وتحقيق إنجازات تتخطى المستهدفات وتسابق الزمن وتتغلب على التحديات.

واستفاد من دبلوم المسرعات الحكومية منذ إطلاقه في أبريل 2019.217 منتسباً من أكثر من 135 جهة حكومية وخاصة وشبه حكومية، عملوا على ابتكار حلول وتطوير مشاريع ومبادرات خاصة بـ 121 تحدياً، بدعم من نحو 750 كادراً حكومياً من أعضاء فرق المسرعات.