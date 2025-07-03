«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: 41 مركزاً لتوفير فحوص اللياقة الطبية لطلاب الجامعات

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تقديم خدمة فحوص اللياقة الطبية للجامعات، في 41 مركز رعاية صحية أولية موزعة في 6 إمارات، ابتداءً من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مخصصة للطلاب الملتحقين بالجامعات داخل الدولة والبعثات الخارجية، وتمكنهم من طلب شهادة اللياقة الطبية بعد الخضوع لفحص طبي يشمل تقييم المخاطر، وفحوصاً مخبرية أخرى.



وقالت الدكتورة كريمة الرئيسي، مديرة الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسة: «إن فحوص اللياقة الطبية للجامعات، هي إجراءات طبية تطلبها بعض الجامعات، خاصة عند الالتحاق بالجامعة لأول مرة، حيث تشترط العديد من الجامعات إجراء فحوص اللياقة الطبية كجزء من متطلبات القبول». وأضافت في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «تهدف هذه الفحوص، إلى التأكد من أن الطلاب يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لممارسة الدراسة دون مشاكل صحية تؤثر في أدائهم الأكاديمي أو تعرضهم للخطر، وتساعد في الكشف المبكر عن الأمراض المعدية ومنع انتشارها بين الطلاب في الحرم الجامعي».

وتابعت: «كما تمكن الفحوص من تحديد الطلاب الذين قد يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة أو تعديلات في نظام الدراسة، بالإضافة إلى تحقيق معايير الصحة والسلامة في الجامعات».

وأشارت إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المقدمة للخدمة التابعة للمؤسسة، تتوزع بواقع 3 مراكز في دبي، و15 في الشارقة، و4 في عجمان، ومثلها في أم القيوين، بالإضافة إلى 7 مراكز في رأس الخيمة، و8 في الفجيرة.

وعن إجراءات التقديم والحصول على الخدمة، أوضحت الدكتورة الرئيسي أنه يتم التقديم للخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHS)، ويتم تسجيل الدخول على الخدمة من خلال الهوية الرقمية المعتمدة على بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول، ثم يتم تقديم الطلب «التاريخ الطبي»، منبهة إلى أنه لا تقبل أي استمارات تسجيل أو طلبات مطبوعة في المراكز الصحية.

وذكرت أنه عقب استكمال بيانات التسجيل والتقديم للطلب، يتم عملية الدفع من خلال، تطبيق المؤسسة الذكي (EHS) أو عن طريق موقع المؤسسة، قبل زيارة المراكز الصحية، لافتة الى أن هذه الخدمات تقدم وفق الرسوم المحددة، والبالغة 250 درهماً، وهي رسوم مطبقة على جميع الطلاب الراغبين في الحصول على مثل هذه الخدمات.

وأفادت بأن الخطوة التالية، تتمثل في حجز أقرب موعد متوفر في المركز الصحي المناسب للشخص الراغب في الحصول على الخدمة، ومن ثم يقوم بالتوجه للمختبر بالمركز مباشرة لإجراء الفحوص اللازمة، مما يمكنه من طلب شهادة اللياقة الطبية.



فحوص مخبرية

أوضحت إيمان النقبي، مديرة مشاريع بادرة الرعاية الصحية الأولية، منسقة فحوصات الياقة الطبية للجامعات، أن الفحوص المطلوبة تختلف من جامعة إلى أخرى، ولكنها عادة ما تشمل فحوصاً عامة للكشف عن الأمراض المعدية والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى فحوص خاصة ببعض التخصصات.

وذكرت أن الفحوص تشمل فحوصاً مخبرية، قد تتضمن فحوص الدم والبول للكشف عن الأمراض المعدية، مثل التهاب الكبد (ب، سي)، وفيروس نقص المناعة البشرية، والدرن، وكذلك فحص فصيلة الدم والفحص الشاكل وفحص سكر الدم، بالإضافة إلى فحوص أخرى حسب الحاجة.

وبينت النقبي أنه يمكن الحصول على نتيجة الفحص وتسلم الشهادة إلكترونياً، عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو التطبيق الذكي للمؤسسة (EHS) خلال 3 أيام عمل، مشيرة إلى أنه يتم إصدار شهادة لياقة طبية للطلاب بعد اجتياز الفحوص بنجاح.