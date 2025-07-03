شرطة دبي تطلق مبادرة لتعزيز أمن وسلامة السياح خلال الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مبادرة "صيف سياحي آمن"، لتعزيز الأمن السياحي وغرس مفاهيم السلامة لدى الزوار والمقيمين.

شهد إطلاق المبادرة على شاطئ أم سقيم، العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، والنقيب أحمد الفجير، رئيس قسم أمن الشواطئ، إلى جانب عدد من ضباط شرطة دبي والموظفين والمتطوعين وجهات مجتمعية.

وأكد العميد خلفان الجلاف أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، بهدف نشر الوعي السياحي وتعزيز مفاهيم السلامة العامة، والتعريف بخدمات شرطة دبي وآلية تقديم البلاغات، سواء عبر الرقم 999 للحالات الطارئة أو 901 لغير الطارئة.

وأشار إلى أن المبادرة تدعم استراتيجية شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وخلق بيئة سياحية آمنة تسهم في إثراء تجربة زوار الإمارة، وتأتي ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تنفذها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال فصل الصيف.

تضمنت فعاليات المبادرة أنشطة رياضية على الشاطئ، وتوزيع مطويات توعوية على السياح، إضافة إلى عروض موسيقية قدمتها فرقة شرطة دبي، واستعراض قدمته وحدة التفتيش الأمني K9 بمشاركة الكلاب البوليسية.

وتنظم المبادرة بالشراكة مع مجلس الروح الإيجابية، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الحد من الجريمة، وأكاديمية شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9، وبالتعاون مع أكاديمية "MST JUNIOR".