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الطقس المتوقع غداً

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الطقس المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -  يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار.
الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج خاصةً غرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:13 والمد الثاني عند الساعة 08:17 ،والجزر الأول عند 12:47 والجزر الثاني عند الساعة 03:34.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:49، والمد الثاني عند الساعة 06:47 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 23:46.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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