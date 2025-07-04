قبعات وقائية لـ«فريق العمل» بحديقة الحيوانات

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

في إطار حرصها الدائم على صحة وسلامة موظفيها، قامت حديقة الحيوانات بالعين، بتوزيع قبعات وقائية على فريق العمل، بهدف توفير الحماية من أشعة الشمس، خلال أشهر الصيف الحارة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام الحديقة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، وخلق بيئة عمل مريحة تدعم رفاهية الموظفين، وتُعزز من إنتاجيتهم.

وحرصاً منها على حمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس خلال فصل الصيف، ونشر الطاقة الإيجابية بين العاملين، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء، وزيادة الإنتاجية في خدمة أهداف المؤسسة.

وأكدت الحديقة حرصها الدائم على صحة وسلامة كوادرها، مشددة على أهمية اتباع سلوكيات صحية في بيئة العمل، مثل الإكثار من شرب المياه، والاستراحة في الأماكن المظللة، والحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

كما دعت إلى تعزيز الوعي باستخدام معدات الوقاية الشخصية، خصوصاً في الظروف المناخية القاسية.