بتوجيهات رئيس الدولة وبرعاية هزاع بن زايد.. مهرجان العين لسباقات الهجن ينطلق اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة العين، تنطلق اليوم فعاليات «مهرجان العين لسباقات الهجن»، وتستمر حتى 9 أكتوبر 2025، في ميدان الروضة بمنطقة العين، وينظِّمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد سباقات الهجن.

يتضمَّن المهرجان 3 جولات تمهيدية تُقام خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام، وتُختَتم بالتحديات النهائية في مطلع شهر أكتوبر، والتي تشهد تتويج نخبة المطايا والمشاركين في المهرجان.

يتضمَّن برنامج المهرجان تنظيم 605 أشواط مَّوزعة على مختلف الفئات العمرية للإبل، بما في ذلك فئات الفطامين والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، بمسافات متنوعة تُقام جميعها في الفترة الصباحية، ما يعكس التدرج الفني والتنافسي المعتمد في سباقات الهجن.

وأعرب معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، عن فخره بانطلاق النسخة الأولى من المهرجان، مُشيداً بدعم القيادة الرشيدة لهذا الإرث الوطني الأصيل، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

وأكَّد معاليه أن المهرجان يمثِّل خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير سباقات الهجن في الدولة، ويُعزز من مشاركة الملاك، لاسيما الشباب، في هذا القطاع التراثي الحيوي، ما يضمن استدامة الموروث الإماراتي، ونقله إلى الأجيال القادمة.

جوائز قيمة

رصدت اللجنة المنظِّمة جوائز مالية قيِّمة للمشاركين في جميع الأشواط، إلى جانب أشواط خاصة للرموز في كل فئة عمرية، ما يعكس الجهود الرامية إلى تشجيع الرياضات التراثية، وترسيخ مكانة الحدث وأهميته على أجندة سباقات الهجن السنوية.

ركن أصيل

تُعدُّ «سباقات الهجن» ركناً أصيلاً في التراث والهُوية الإماراتية، لتعزيز ارتباط الأجيال بجذورهم وتراثهم الأصيل، ويعكس تنظيمها وتطويرها الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات، وترسيخ حضوره ونقله إلى الأجيال.