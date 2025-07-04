الطقس غداً.. غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي، وانخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة.

وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل أحيانًا إلى قوية، مثيرة للغبار والأتربة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الغربية خلال النهار.

وتتراوح سرعة الرياح بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 45 كم/س. سيكون الخليج العربي مضطرب الموج، وقد يتحول إلى شديد الاضطراب أحيانًا مساءً في العمق. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:17، والثاني عند 20:58، والجزر الأول عند 13:29، والثاني عند 04:54.

أما بحر عمان فسيكون متوسط الموج، وقد يضطرب أحيانًا، مع حدوث المد الأول عند الساعة 16:33، والثاني عند 07:48، والجزر الأول عند 11:27، والثاني عند 00:29.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الرطوبة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38

31

75 40 دبي 40

32

70 40 الشارقة 39

29

80 30 عجمان 39

32

80 30 أم القيوين 40

27

85 25 رأس الخيمة 40

29

80 25 الفجيرة 36

32

80 25 العين 44

29

75 25 ليوا 41

27

75 25