شرطة أبوظبي تشارك بالمعرض التوعوي لمكافحة المخدرات بمنطقة الفلاح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، في فعالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «أسرة واعية .. مجتمع آمن»، والتي نظمها المركز الوطني للتأهيل، وذلك في الفلاح سنترال بمنطقة الفلاح بأبوظبي؛ بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وسبل الوقاية منها، وتعزيز استغلال الإجازة الصيفية في الأنشطة الاجتماعية والرياضية المفيدة.

وتضمنت الفعالية عدداً من الفقرات التوعوية والترفيهية التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، منها مسابقات، وتوزيع جوائز، وعروض ميدانية للكلاب البوليسية K9، كما تم عرض سيناريو توعوي متكامل حول الوقاية من المخدرات باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI)، يحاكي بيئة الشخص المتعاطي، ويُظهر المؤشرات السلوكية والجسدية والبيئية الدالة على تعاطيه، وتسليط الضوء على السلوكيات الواجب اتباعها في حال الاشتباه أو الاكتشاف المبكر للتعاطي.

واطلع الجمهور على أهداف خدمة «فرصة أمل» التي تتيح التقدم للعلاج باعتباره حقاً يضمنه القانون، حيث لا يتعرض متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إذا ما تقدم من تلقاء نفسه أو أياً من أقاربه حتى الدرجة الثانية لأية عقوبات قانونية من أي نوع، وفقاً للمادة رقم 89 من قانون مكافحة المخدرات لعام 2021.