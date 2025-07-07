بلدية العين تنفذ حملة تفتيشية على 47 موقعاً

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

نفذت بلدية مدينة العين حملة تفتيشية على أحواض السباحة العامة في 47 موقعاً، وذلك بهدف التأكد من مدى التزام المنشآت المشغّلة بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لتشغيل الأحواض، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة مرتادي هذه المرافق، حيث شملت الحملة الأندية الرياضية والفنادق والمنتجعات والمجمعات السكنية.

وأوضح هزام الظاهري، مدير إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، تحرص البلدية على تعزيز صحة وسلامة المجتمع بالتزامن مع اقتراب موسم الصيف والعطلات، من خلال الحملات التفتيشية على أحواض السباحة العامة للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة العامة.

وأشار الظاهري، أن الفرق التفتيشية تعمل من خلال الزيارات الميدانية على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من دائرة البلديات والنقل لتشغيل أحواض السباحة العامة في مدينة العين، وتتضمن الاشتراطات الصحية المطلوبة من مشغلي أحواض السباحة عدم تشغيل أو إدارة حوض السباحة، أو تنفيذ أي تعديلات عليه دون الحصول على ترخيص معتمد من بلدية مدينة العين.

منقذون معتمدون

تشمل الاشتراطات توفير منقذي سباحة معتمدين، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من سلامة وجودة المياه المستخدمة في الأحواض من خلال عمل فحوصات دورية للمحتوى البكتيري والجرثومي. كما وشملت الحملة أيضاً التفتيش على معدات ومواد التطهير المستخدمة، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة أنظمة تدوير المياه التي تعمل على ترشيح وتعقيم المياه بالشكل المطلوب.