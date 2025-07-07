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الامارات | ترقيم الأشجار

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ترقيم الأشجار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت بلدية العين وهيئة البيئة في أبوظبي بترقيم الأشجار على مستوى مدينة العين، سواء الصغيرة أو الكبيرة، كما أن هذه العملية تحوي معلومات عن نوعية تلك الأشجار وأسمائها، في مبادرة تُعدّ تشجيعاً للمحافظة على الأشجار من الاقتطاع أو التخريب، لذا يقترح البعض تعميم هذا الأمر على مستوى الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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