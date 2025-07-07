جيه ايه للمنتجعات والفنادق على شاطئ جبل علي تقدم عروضاً مميزة على الأجنحة خلال موسم الصيف

ابوظبي - سيف اليزيد - جيه ايه للمنتجعات والفنادق تدعو ضيوفها هذا الصيف لاختيار ما يناسبهم من بين ثلاث وجهات مميزة في جيه ايه بالم تري كورت وجيه ايه ليك فيو وجيه ايه فندق الشاطئ، مع عروض إقامة استثنائية في الأجنحة تلبي تطلعات العائلات والأصدقاء وجميع الزوار، فضلاً عن تجربة تناول الطعام على مدار اليوم وخصوماتٍ على السبا، بالإضافة لدخولٍ حصري إلى سيجنتشر لاونج، وذلك لجميع إقامات الأجنحة حتى تاريخ 30 سبتمبر.

فندق جيه ايه بالم تري كورت

محاطاً بحدائق خضراء مبهرة وجداول مياه متدفقة، وعلى بعد خطوات من الشاطئ الخاص، يعدّ جيه ايه بالم تري كورت ملاذاً هادئاً يضم أجنحة فقط، يناسب الأزواج والعائلات على حد سواء. يشتهر المنتجع بأجنحته الفسيحة، وأجوائه المستوحاة من الطبيعة الهادئة، وضيافته الدافئة، ويدعو ضيوفه للاسترخاء تحت ظلال النخيل وتجربة أسلوب الحياة الفاخر المفعم بالراحة والسكينة.

إقامة صيفية فاخرة في الأجنحة

فرصةٌ للهروب من ضغوط الحياة اليومية وعيش تجربة صيفية لا تُضاهى في جيه إيه بالم تري كورت، حيث الهدوء يلتقي بالفخامة على شاطئ خاص ساحر. تتيح لكم هذه الإقامة المميزة الاسترخاء في جناح واسع مصمم بأناقة، والاستمتاع بوجبات بوفيه يومية متكاملة لشخصين، إلى جانب خصم خاص على علاجات السبا في كالم سبا.

كما توفر لكم التجربة دخولاً حصرياً إلى سيجنتشر لاونج، وهي واحة راقية تتيح لكم الاستراحة والاستمتاع بالمشروبات الخفيفة في أجواء هادئة ومريحة.

تُعد هذه الإقامة المثالية لهروب صيفي وسط الطبيعة الخلابة، حيث الحدائق الاستوائية والطيور النادرة تحيط بكم من كل جانب.

ومع إمكانية تسجيل الوصول المبكر أو المغادرة المتأخرة بشكل مضمون، يمكنك الاستفادة القصوى من كل لحظة من عطلتكم، لتجربة استرخاء متكاملة تلامس الفخامة بكل تفاصيلها.

الموعد: العرض متوفر حتى 30 سبتمبر

يشمل العرض:

· بوفيه فطور وغداء وعشاء لشخصين

· توفير 20% على كالم سبا

· إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر (حتى 4 ساعات)

· دخول إلى سيجنتشر لاونج والمرافق الخاصة به

الشروط: الحد الأدنى للإقامة ليلتان. تخضع الإقامة لرسوم البلدية، رسوم الخدمة، ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الدرهم السياحي بقيمة 20 درهماً لكل غرفة نوم في الليلة الواحدة، لا يُمكن الجمع مع عروض أخرى.

*للحجز: يرجى الاتصال على الرقم: ‎04 814 5500، أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]، أو يرجى الضغط هنا.

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