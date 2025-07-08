"الوطني الاتحادي" ينظم برنامجاً حول المراسم والبروتوكول

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمقرها في دبي، البرنامج التدريبي المتخصص في "المراسم والبروتوكول" بمشاركة متدربين من عدد من الجهات منها محاكم دبي وأكاديمية ربدان وجامعة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية.

وكرم الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، المشاركين في البرنامج، بحضور طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد الدكتور عمر النعيمي، في كلمته خلال الحفل الختامي، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الأمانة العامة على ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأكاديمية في الدولة بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءات الوطنية.